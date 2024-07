Prysmian completa l'acquisizione di Encore Wire

Prysmian ha completato l'acquisizione di Encore Wire Corporation che ora dirà addio al Nasdaq. L'operazione, conferma una nota, è avvenuta acquisendo per cassa tutte le azioni ordinarie in circolazione per 290 dollari per azione. "Questa acquisizione rafforzerà in modo significativo la posizione di leadership di Prysmian in Nord America. Grazie all'integrazione di Encore Wire e la nostra attuale presenza in Nord America, saremo in una posizione più che mai favorevole per soddisfare le esigenze dei clienti in un mercato nordamericano, dinamico, altamente efficiente e in crescita, assicurandoci al contempo di cogliere nel migliore dei modi le opportunità di crescita strutturale, guidate dalla digitalizzazione e dagli investimenti nelle infrastrutture energetiche", spiega Massimo Battaini, amministratore delegato di Prysmian. "C'è anche una forte affinità culturale tra Encore Wire e Prysmian grazie allo spirito di innovazione condiviso e all'impegno comune nell'accelerare la transizione verso un'economia green", aggiunge. "Siamo pronti a iniziare un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della nostra azienda - ha dichiarato Daniel L. Jones, ceo di Encore Wire -. Non vediamo l'ora di avvalerci di un'offerta di prodotti migliorata e delle solide relazioni con i clienti per creare opportunità ancora maggiori come parte di un'organizzazione globale più ampia".