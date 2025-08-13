Chi può pagare più tasse? Bolognesi paperoni. A Napoli il piatto piange

Napoli, 13 agosto 2025 – A Napoli i cittadini hanno maggiori difficoltà a pagare le tasse rispetto a tutti gli altri capoluoghi di provincia della Campania. La classifica della capacità fiscale dei Comuni, pubblicata dal Mef, misura, infatti, proprio la possibilità economica individuale di pagare le imposte. Un indicatore importante non solo ai fini statistici ma anche, nell’ottica del federalismo fiscale, per distribuire le risorse previste dal Fondo di solidarietà comunale, lo strumento che dovrebbe garantire i fabbisogni standard per i cosiddetti “servizi essenziali”, dalla sanità al welfare.

La classifica

Il report diffuso dal Ministero dell’Economia segnala che il comune più “ricco” dal punto di vista della capacità fiscale è Salerno, con 381 euro procapite. Seguito da Caserta (370 euro) e Avellino (345). Solo al quarto posto troviamo Napoli, con 312 euro. Mentre il fanalino di coda resta Benevento, con 280,61. Non mancano, nell’area sannita, situazioni positive. Come ad esempio il Comune di Telese Terme, che registra una capacità fiscale di 327 euro, superiore quindi a quella di Napoli.

Se allarghiamo lo sguardo alle altre aree del Paese, e in particolare quelle del Centro-Nord, emerge chiaramente la persistenza del divario territoriale. A Milano, ad esempio, la capacità fiscale è più che doppia rispetto a Napoli, pari a 758 euro, a Bologna si arriva a 779 euro, venti in più rispetto al capoluogo lombardo. Mentre Roma si trova a metà strada, con i suoi 389 euro.

I fabbisogni standard

La capacità fiscale dei Comuni si basa su tributi propri come Imu, Tasi e l’addizionale Irpef, che presentano una base imponibile e aliquote standardizzabili. Resta invece esclusa la Tari. A stabilirlo è stata la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo cui il gettito derivante dalla tassa sui rifiuti non riflette l’autonomia impositiva dell’ente locale. La ragione è tecnica ma rilevante: la Tari dipende fortemente dalle scelte gestionali di ciascun Comune — come le modalità di raccolta, i costi operativi e le politiche ambientali — rendendo di fatto impossibile una stima uniforme e confrontabile a livello nazionale. Proprio per questo motivo, la Tari non viene considerata tra le entrate da includere nel calcolo della capacità fiscale standard e non è inserita nei parametri utili alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale.