Non sono più necessari documenti per imbarco voli Italia-Ue

Negli aeroporti italiani non è più obbligatorio mostrare un documento di riconoscimento insieme alla carta di imbarco al gate per tutti i voli nazionali ed europei. La novità, confermata dall'Enac, è già operativa ed è stata anticipata dal Corriere della Sera. I documenti precisa il presidente dell'Ente nazionale dell'aviazione civile Pierluigi De Palma, dovranno però essere sempre portati e disponibili per una qualsiasi verifica. E restano tutti i controlli di sicurezza. "C'è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l'obbligo ci si imbarca anche più velocemente", ha spiegato De Palma.