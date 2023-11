Milano ancora in rialzo, Nexi, Tim e Bper in luce Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,88%, spinta da Nexi (+4%) e Tim (+3,7%). Bper (+2,25%) e Stellantis (+1,94%) brillano, mentre Iveco (-8,9%) delude con flussi di cassa in calo. Attesa per la Fed e per i conti trimestrali.