Inps, a giugno chiesti 46 milioni ore cig, +30,4% su anno

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'Inps a giugno 2025 sono state 46,034 milioni, con un aumento del 6,9% su maggio e del 30,4% su giugno 2024. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione.

Con riferimento a tutto il secondo trimestre 2025 il numero di ore autorizzate si è attestato a quota 137,1 milioni con un calo del 22,3% rispetto al primo trimestre 2025 in cui le ore autorizzate erano state 176,5 milioni, ma in aumento rispetto al secondo trimestre 2024 in cui erano state autorizzate 120,6 milioni di ore. Nei primi sei mesi dell'anno sono state autorizzate tra cassa integrazione ordinaria, straordinaria e deroga 305,5 milioni di ore con un aumento del 21,83% sullo stesso periodo del 2024.

L'utilizzo delle ore autorizzate nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025 è stato pari al 19,5%, in diminuzione rispetto al 21,17% dello stesso periodo 2024. L'incremento tendenziale tra secondo trimestre 2025 e secondo trimestre 2024 è ascrivibile soprattutto alle difficoltà del settore metalmeccanico. La cig straordinaria nel settore industriale a giugno 2025 è aumentata dell'80,41% rispetto allo stesso periodo del 2024 passando da 8.454.546 ore a 15.252.744. Nei primi sei mesi nel settore la cig straordinaria è crescita su base tendenziale del 56,66%.