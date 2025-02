Collocamento Btp Più: raccolti oltre 400 milioni di euro, sottoscritti 14.000 contratti

Parte il collocamento del Btp Più. Poco dopo l'avvio sono stati già raccolti oltre 400 milioni di euro. Sono stati sottoscritti oltre 14.000 contratti.

I tassi cedolari minimi garantiti per l'emissione del Btp Più, il nuovo titolo dedicato al retail, sono fissati al 2,80% per i primi quattro anni di vita del titolo, e al 3,60% per i restanti quattro. Il collocamento si concluderà alle 13 di venerdì 21 febbraio. Al termine saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.