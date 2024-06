Chiude definitivamente il Salone dell'Auto di Ginevra. A deciderlo la Fondazione Comité permanent du Salon international de l'automobile. Rimane, invece, l'appuntamento in Qatar, previsto per novembre 2025. A spingere gli organizzatori verso questa non facile scelta sono "le troppe incertezze legate all'industria automobilistica e l'erosione dell'attrattiva che si registra nei principali saloni europei". Troppe incognite per correre il rischio di investire ulteriormente nel futuro. Dopo 4 anni sospensione a causa del Covid, il Salone aveva tentato di rilanciarsi nel 2024 ma senza grande fortuna.