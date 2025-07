Borsa: l'Europa incerta con Wall Street, Milano -0,2%

Le Borse europee hanno ridotto le perdite dopo l'avvio poco mosso di Wall Street anche se resta l'incertezza sui dazi americani. Londra è poco sopra la parità (+0,02%) mentre scende Francoforte (-0,83%) così come Parigi (-0,56%). Milano perde lo 0,21%.

A sostenere il listino milanese ci sono Iveco (+3,2%) per le indiscrezioni che danno per fatto l'accordo per il passaggio della quota di Exor nei veicoli industriali a Tata, Poste (+3,1%) sulla scia dei conti e del miglioramento delle previsioni sull'utile. Resta bene intonato, pur avendo dimezzato il guadagno iniziale, Banco Bpm (+1,3%) dopo la decisione della Consob sull'offerta di Unicredit (+0,12%).

I conti preliminari resi noti alla vigilia penalizzano Stellantis (-1,95%). Peggio fanno Buzzi (-2,1%) e Prysmian (-2,2%).