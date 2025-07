Azimut compra negli Usa e crea piattaforma da 20 miliardi

Azimut, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di North Square Investments (Nsi) una piattaforma di gestione e distribuzione patrimoniale multi-boutique con 16 miliardi di dollari di masse gestite. Nell'ambito dell'operazione, Azimut conferirà anche la propria partecipazione del 51% in Kennedy Capital Management, che gestisce 4,5 miliardi di masse e ha in essere con Nsi un accordo di sub-consulenza relativo alla strategia Micro Cap, contribuendo così alla creazione di una piattaforma integrata da oltre 20 miliardi di masse in gestione che sarà ridenominata Azimut Nsi.

Azimut rafforza così in modo significativo la sua presenza negli Stati Uniti, investendo in una società di asset management e distribuzione in rapida crescita, che integra le sue attività globali nei settori Equity, Fixed Income, Multi-Asset, Investimenti Alternativi e Wealth Management, consolidando definitivamente gli Stati Uniti come il suo secondo mercato dopo l'Italia, con masse in gestione nel consolidato pro-forma di circa 50 miliardi.

Nsi, con sede a Chicago, è stata lanciata nel 2018. La società è stata costituita attraverso lo spin-out delle piattaforme di distribuzione, operations e prodotti di Oak Ridge Investments, in una transazione sostenuta da Estancia Capital Partners.