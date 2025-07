Borsa: l'Europa conclude debole, Francoforte maglia nera (-1%)

Seduta nel complesso debole per le Borse europee, almeno per i listini della zona euro in attesa che si definisca la partita dei dazi con gli Usa mentre giovedì la parola va alla Bce. Sebbene secondo le attese l'Eurotower dovrebbe mantenere i tassi invariati, la riunione resta osservata speciale in quanto capace di orientare le aspettative sul ritmo e la tempistica dei prossimi previsti allentamenti in politica monetaria.

Londra è stata l'unica a chiudere sopra la parità (+0,12%). In flessione invece Francoforte (-1,09%) e Parigi (-0,69%).