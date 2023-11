Borsa, Milano +0,3%, Tenaris e Intesa in rialzo, Tim in calo

Piazza Affari resiste in territorio positivo dopo oltre 2 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 28.752 punti. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 187,6 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,9 punti al 4,57% e quello tedesco di 6 punti al 2,7%. In testa all'intero paniere si conferma Tenaris (+1,74%), grazie ai conti trimestrali, all'acconto di 0,2 euro sul dividendo e all'avvio del riacquisto di titoli per 1,2 miliardi di euro annunciati lo scorso 1 novembre. In evidenza anche Intesa (+1,72%), Bper (+1,7%) e Banco Bpm (+1,27%). Più caute Mps (+0,64%), Unicredit (+0,41%), Tim (-1,62% a 2,56 centesimi) e Diasorin (-2,28%), Nexi (-1,24%), Stellantis (-0,79%), Inwit (-0,74%), Unipol (-0,7%) e Eni (-0,04%). Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che "Vivendi ha i suoi diritti e li eserciterà" in merito alla cessione della rete a Kkr. Silver Lake è tra i fondi interessati a Diasorin e Nexi. Il greggio (Wti +1,74% a 81,9 euro) è in rialzo.