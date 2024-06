I listino azionari in Europa proseguono in rialzo la seduta dopo il dato americano sull'inflazione, più lenta di quella stimata dagli analisti che incoraggia gli operatori a pensare che la che la Federal Reserve probabilmente ridurrà i tassi d'interesse nel corso dell'anno. Londra sale dello 0,96%, Parigi dell'1,01%, Francoforte dell'1,47%, Madrid dello 0,68% e Milano dell'1,44 per cento.