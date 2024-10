Al via MedDeviceLab, piattaforma per startup e imprese sanità

Una piattaforma per supportare start-up e piccole e medie imprese e potenziare così lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l'accesso dei pazienti a dispositivi all'avanguardia. A questo punta MedDeviceLab, un consorzio realizzato in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Confindustria Dispositivi Medici, lanciato da Fondazione Rome Technopole e sostenuto da fondi Pnrr. La nuova piattaforma, sottolinea una nota, "favorirà la progettazione e la validazione dei dispositivi medici, offrendo alle aziende strumenti concreti per semplificare le procedure, stimolare investimenti e portare sul mercato soluzioni tecnologiche all'avanguardia". Il MedDeviceLab supporta in particolare start-up e piccole e medie imprese, alleggerendo le complessità legate alla certificazione, offrendo un percorso più fluido che consente di ridurre gli ostacoli burocratici e normativi.