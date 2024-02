Tim centra tutte le stime 2023 Enterprise cresce più del mercato

Tim chiude il 2023 con un ebitda che cresce del 5,7% a 6,4 miliardi e ricavi in crescita del 3,1% a 16,3 miliardi. "Continua il trend positivo" sottolinea una nota e l’ad Pietro Labriola può vantarsi di essere il primo dal 2010 ad aver "centrato tutte le guidance per il secondo esercizio consecutivo". Il cda si riunirà di nuovo il 6 marzo per approvare il bilancio e il nuovo piano, che verrà poi presentato al mercato in occasione del Capital Market Day il 7 marzo.

Nel quarto trimestre sono proseguite le azioni di contenimento dei costi in Italia, la riduzione nel biennio 2022-2023 è arrivata a circa 1,1 miliardi rispetto a un target di 1,5 miliardi al 2024. Tim ha investito 4 miliardi, di cui 3,1 in Italia. Il debito afterlease resta sopra i 20 miliardi ma il margine di liquidità a 9,2 miliardi copre le scadenze fino al 2025. Tim Enterprise ha preso la rincorsa (2,7 miliardi di ricavi da servizi +5%) e per il secondo anno consecutivo la crescita è superiore al mercato. La NetCo infine ha registrato ricavi totali in crescita del 3,7%.