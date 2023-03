Con il Telepass da oggi si potranno noleggiare monopattini e bici elettriche. Ecco dove

Roma, 3 gennaio 2023 - Telepass per i monopattini (e non solo). Da oggi in 24 città italiane è possibile noleggiare anche bici e scooter elettrici di Bit Mobility, operatore di micromobilità che permette il pagamento di servizi integrati di mobilità, senza l’uso del contante, utilizzando solo il proprio smartphone.

Telepass da oggi anche per il noleggio di monopattini (e bici elettriche)

A partire da oggi per noleggiare un veicolo Bit Mobility sarà dunque sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell’applicazione mobile gratuita - scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo, spiega la società.

"L’ingresso dei veicoli ecologici di Bit Mobility nel nostro ecosistema di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility in città, promuovendo spostamenti al contempo ecosostenibili e semplici", sottolinea Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass.

Telepass e monopattini

"La partnership con Telepass certifica il ruolo di Bit Mobility come punto di riferimento a livello nazionale in un settore in costante crescita come quello della sharing mobility", aggiunge Gianmaria Crivellente, Co-founder e Ceo Bit Mobility, sottolineando che "questa collaborazione ci dà la possibilità di portare avanti con convinzione la nostra mission aziendale: promuovere una nuova cultura basata sul concetto di mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano".

"Come funziona"

Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa Bit Mobility della città, riconoscibile dalla mappa in-app, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu.

Le 24 città coinvolte

Ad oggi Bit Mobility è presente a Bari, Bergamo, Firenze, La Spezia, Lecce, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pisa, Pescara, Prato, Taranto, Trento, Venezia, Verona, Brindisi, Francavilla, Quartu Sant’Elena, Ragusa, Cattolica, Reggio Calabria, Rimini.