Sciopero aerei 19 maggio 2023, Ita cancella 11 voli: ecco quali

Roma, 18 maggio 2023 - Ita Airways ha cancellato 111 voli per lo sciopero del trasporto aereo di 24 ore indetto da Usb e Cub Trasporti per domani, venerdì 19 maggio. Lo ha comunicato la compagnia sul proprio sito, che assicura di aver attivato un piano straordinario e che, pertanto, molti passeggeri riusciranno a volare nella giornata dello sciopero. Ecco le motivazioni della protesta e quali voli Ita sono stati cancellati.

Ita cancella 111 voli nazionali per lo sciopero di domani

Lo sciopero del trasporto aereo

Diverse le ragioni che hanno spinto i sindacati a proclamare uno sciopero di 24 ore. Cub protesta contro “sfruttamento, salari da fame, precarietà e licenziamenti”. Non solo domani, ma l’associazione ha proclamato uno stato di agitazione per tutti i lavoratori del settore dal 20 maggio al 16 giugno. Usb rivendica, tra le altre cose, il rapporto salari/orario di lavoro: 10 euro di salario minimo e la riduzione dell'orario a 32 ore settimanali a parità di salario. Fasce garantite Domani Usb garantirà i voli con orario di decollo nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 e altri voli individuati da Enac. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione e in piena emergenza, sarà mantenuto ogni servizio. Sciopero Ita Airways A seguito dell’agitazione proclamata dai lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, Ita Airways ha cancellato 111 voli nazionali. Ad ogni modo, la compagnia fa sapere di aver “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero”.

Quali sono i voli Ita cancellati

