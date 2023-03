Spettro recessione, il richiamo alla prudenza di Visco. L'aumento dei tassi è rischioso

I tassi di Fed e Bce

Roma, 9 gennaio 2023 - Il 30 settembre scorso, a Firenze, al Convegno della Fondazione Cesifin e dell’Istituto Universitario Europeo sul ”molteplice ruolo delle banche centrali: le nuove frontiere della politica monetaria”, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha svolto una relazione quanto mai importante. Nel convegno si discusse sulla stabilità finanziaria, sulla lotta al cambiamento climatico e sulla possibile adozione di una moneta digitale. Il governatore ha affermato fra l’altro che "in tutti i paesi l’inflazione ha trovato alimento negli eccezionali aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche. Le modalità di questi aumenti e il loro peso relativo rispetto ad altri fattori, tuttavia, differiscono ampiamente tra le diverse economie, in particolare se si confrontano gli Stati Uniti e l’area dell’euro". Il governatore ha approfondito poi le differenze fra l’inflazione in Usa e quella nell’Europa dell’euro, constatando che "gli errori di previsione sulla crescita dei prezzi al consumo compiuti dallo staff della Bce e dell’Eurosistema durante i primi due trimestri del 2022 sono stati molto maggiori di quelli osservati in passato". Visco ha aggiunto in quell’occasione che "l’entità degli errori di previsione potrebbe mettere in dubbio l’affidabilità dei modelli utilizzati per le proiezioni, che potrebbero aver bisogno di valutazioni meno...