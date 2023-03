Inflazione in ritirata: dalle bollette alla spesa, ecco dove risparmieremo. Le previsioni

Caro bollette

Roma, 6 gennaio 2023 - Il primo segnale è arrivato con il nuovo anno. Dopo mesi e mesi di inflazione in salita, finalmente i prezzi hanno ingranato la retromarcia. Certo, siamo sempre a livelli record, l’aumento medio è stato dell’8,1%, un numero che non si vedeva dal 1985. Ed è anche vero che, secondo gli esperti, avremo un calo più ordinato dei prezzi solo fra il 2024 e il 2025. Quest’anno, insomma, sarà di transizione. Non abbiamo la sfera di cristallo ed è ovviamente impossibile prevedere con precisione assoluta quello che succederà nei prossimi mesi. Ma si può almeno tracciare qualche linea di tendenza, per capire quali beni o servizi registreranno variazioni al ribasso. Gas e luce Nel 2022 sono stati proprio i costi dell’energia a trainare l’inflazione. L’incremento su base annua ha sfiorato il 70%. E nel mese di dicembre, ad esempio, le bollette del gas sono aumentate di un altro 23%. Ma il tetto al prezzo del gas deciso dall’Europa e l’inverno più mite degli ultimi vent’anni, hanno fatto crollare le quotazioni sui mercati. Così anche l’Arera, l’authority che vigila sull’energia, ha annunciato che sicuramente ci sarà un ribasso delle bollette nella seconda metà dell’anno. Ma, fra gennaio è...