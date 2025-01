Cosa fa una guida di Avventure nel Mondo e la differenza con una guida professionista

Roma, 17 gennaio 2025 – Le guide di Avventure nel Mondo, note anche come coordinatori, non sono dipendenti retribuiti, ma partecipanti che organizzano e gestiscono i viaggi. E' infatti un viaggiatore e il suo ruolo è quello di tenere insieme il gruppo, far seguire le tappe, risolvere le questioni logistiche. Per questo non guadagna molto, ma può godersi i viaggi e le esperienze in giro per il mondo.

Alcune agenzie di viaggio offrono la possibilità di viaggiare gratuitamente, senza alcun guadagno. Altre forniscono un rimborso spese in base al numero di partecipanti o ai giorni di viaggio, che può variare da 15 a 100 euro per partecipante. In alcuni casi, viene offerto un rimborso spese giornaliero fisso di circa 40 euro. Di massima per ogni viaggio la guida di realtà quali Avventure nel Mondo può guadagnare da 150 a 800 euro. Inoltre, non sostiene le spese di viaggio, che vengono ripartite nella quota degli altri partecipanti.

Diversa invece la retribuzione per le guide turistiche professioniste, che hanno il titolo di abilitazione e che può variare significativamente a seconda del paese, del tipo di tour e dell'esperienza.

Questa una panoramica generale:

Guida turistica freelance Le guide freelance possono guadagnare tra 100 e 250 euro al giorno , ma questo può variare a seconda del tipo di tour (privato o di gruppo), della durata e della popolarità del luogo. In alcune destinazioni di lusso o turistiche molto frequentate, come Venezia o Roma, le tariffe possono essere anche più alte.

In Italia, le tariffe medie di una guida turistica professionista variano tra i 150 e i 250 euro al giorno per un tour di gruppo, mentre per i tour privati possono arrivare a 350-500 euro per mezza giornata, o anche di più per una giornata intera, a seconda del tipo di servizio richiesto e della specializzazione.

Le guide che operano all'interno di agenzie di viaggio e tour operator ricevono generalmente uno stipendio mensile che può variare tra i 1.000 e i 2.000 euro, ma questo dipende dalla posizione geografica, dalla compagnia e dalla stagione. Alcune agenzie forniscono anche bonus in base alla performance o al numero di turisti accompagnati.

In alcune regioni, come l'Asia o l'Africa, le guide turistiche possono guadagnare meno, con salari giornalieri che vanno dai 30 ai 100 euro. Tuttavia, questo può dipendere dal flusso turistico e dalle richieste del mercato locale.

In generale, l'esperienza, la specializzazione (per esempio, guida storica, ambientale, enogastronomica) e la destinazione influiscono notevolmente sul guadagno di una guida turistica.