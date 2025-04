Effetto Bigster. Dacia alza il tiro nel mondo Suv

di Francesco Forni

Dacia Bigster segna un punto di svolta per il Marchio del Gruppo Renault, leader nelle vendite auto in Europa con la popolare Sandero. Con la nuova ’ammiraglia a ruote alte’, Dacia entra nel competitivo segmento C, che rappresenta un quarto delle immatricolazioni totali, con molte vetture adatte alle famiglie.

Bigster gioca pesante e di sostaza. Il Suv di 4,57 metri si posiziona come uno dei modelli più grandi della categria, offrendo una cura e una dotazione maggiori rispetto ad altre Dacia, puntando a una fascia superiore del mercato. Mantiene la robustezza e la funzionalità tipiche del marchio, ma con una scelta più ampia di motorizzazioni, con la chicca l’inedito full hybrid da 155 cavalli con un nuovo motore benzina 1.8 e cambio automatico.

L’esterno presenta uno stile muscoloso, in linea con il design riuscito di Sandero, Jogger e Duster. L’abitacolo è progettato per offrire spazio ed ergonomia notevoli per tutti e cinque i passeggeri, insieme a un bagagliaio ampio con una capacità di carico a partire da 612 litri (702 per la mild hybrid) e un piano di carico piatto con una lunghezza massima di 2,7 metri.

Un touchscreen centrale da 10,1 pollici è incluso di serie su tutti gli allestimenti. A seconda della versione, è disponibile una strumentazione digitale da 7 o 10 pollici. La connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless è presente, e le versioni superiori offrono navigazione connessa e un sistema audio Arkamys 3D Sound con sei altoparlanti. L’innovativo sistema YouClip permette di fissare diversi accessori nell’abitacolo, dimostrando la praticità che contraddistingue Dacia.

Il test su strada ha avuto come protagonista la Dacia Bigster full hybrid da 155 cavalli, dotata del nuovo motore benzina 1.8 evoluzione del precedente 1.6, abbinato a due propulsori elettrici. Il più potente è dedicato alla trazione, mentre il secondo gestisce l’accensione del motore termico e il cambio automatico multi-mode senza frizione, sviluppato grazie all’esperienza del Gruppo in Formula 1.

A bordo di Dacia Bigster, lo spazio è abbondante per persone e oggetti. La vettura, provata su strade varie della Provenza, ha dimostrato qualità notevoli. Il comfort di bordo, di marcia e acustico si è rivelato superiore ad altri modelli del marchio. La postura di guida comoda rende i viaggi lunghi piacevoli. L’impostazione di sterzo e assetto è orientata al turismo, offrendo una guida piacevole in diversi contesti: urbano, extraurbano e autostradale.

L’efficacia della motorizzazione full hybrid, con una batteria da 1,4 kWh, permette di viaggiare per lunghi tratti in modalità elettrica, fino all’80% a zero emissioni in città, con conseguenti risparmi. La prova su un percorso misto di oltre 350 km ha confermato il consumo dichiarato di 4,6 litri/100 km. La coppia di sistema di 205 Nm rende la guida sempre fluida. Lo scenario complessivo offerto da Bigster, con un ottimo rapporto qualità/prezzo ( si parte da 24,800 euro), apre nuove prospettive per Dacia. Un passaggio di grado molto importante.