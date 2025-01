Chi è Patrizia Crisolini Malatesta, la guida di Avventure nel mondo morta a Cuba

Roma, 17 gennaio 2024 – Sessantasette anni, romana, con una grande passione per i viaggi, Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, guida e coordinatrice di Avventure nel Mondo, è una delle due vittime del tragico incidente avvenuto oggi a Cuba. Con lei è morto il conducente cubano del minibus, mentre altre sei persone, tutte italiane, sono rimaste ferite. Tre in modo grave.

Curiosa, infaticabile, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, si era dedicata a diverse attività prima di scoprire la sua passione per i viaggi e approdare ad “Avventure nel mondo”, come lei stessa racconta sul suo blog “Sì, viaggiare”. “Ho fatto lavori all'uncinetto e ai ferri – scrive sul blog – , ho cucito vestiti per me, ho creato orecchini e collanine, ho fatto giardinaggio, sono andata a scuola di salsa cubana, ho studiato l'inglese, lo spagnolo e il francese, ho fatto dei corsi di fotografia e di post produzione, ho imparato a fare il decoupage, ho fatto e continuo a fare fotografie, e ora mi sto cimentando con questo blog. Faccio un po' di tutto, a volte penso che se mi fossi concentrata su una sola cosa avrei potuto raggiungere la perfezione nel fare quella cosa, ma concentrarmi solo su un'azione mi annoia. Ho bisogno di fare cose diverse fra loro. Mi sono chiesta se così è perché sono incostante, la risposta è stata no, sono curiosa. Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare. Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare. Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita”.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social dove si susseguono le reazioni commosse di chi la conosceva. “Ciao Patrizia……donna curiosa, viaggiatrice attenta, amica sempre disponibile al confronto e ad aiutare gli altri con i tuoi consigli. Continua a viaggiare, a meravigliarti, a interessarti, a scoprire. R.I.P” scrive l’amica Francesca.