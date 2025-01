Minibus di turisti italiani fuori strada a Cuba: due morti e 6 feriti. Tre gravi

Roma, 17 gennaio 2025 – E’ finita in tragedia la vacanza a Cuba per un gruppo di turisti italiani. Il minibus sul quale viaggiavano è uscito di strada sull'autostrada nei pressi di Aguada de Pasajeros. Nell’incidente hanno perso la vita due persone: l'autista cubano e la guida turistica italiana. Il minibus faceva parte della flotta dell'agenzia di noleggio Transtur.

Il pulmino era partito dall'Avana per un tour organizzato da Avventure del mondo. Durante il viaggio, l'autista il mezzo ha perso il controllo del mezzo, colpendo un parapetto prima di finire nel fosso che separa le carreggiate. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e non è chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli o se invce si sia trattato di un incidente autonomo.

Gli altri sei passeggeri, tutti di nazionalità italiana, hanno riportato ferite. Tre di loro sono stati ricoverati in terapia intensiva a causa della gravità delle loro condizioni, all'ospedale di Cienfuegos, il centro medico più vicino. L'ambasciata italiana a Cuba sta fornendo supporto ai cittadini coinvolti.