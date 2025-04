Guida autonoma e connettività. Le grandi novità di Shanghai

Il Salone di Shanghai 2025 si prospetta un evento rivelatore per il futuro prossimo dell’automotive. Fino al 2 maggio, la metropoli cinese ospita oltre mille espositori pronti a svelare inedite proposte e tecnologie all’avanguardia. L’esposizione si tiene nel National Exhibition and Convention Center, un polo d’innovazione di rilevanza globale.

La manifestazione pone l’accento sull’elettrificazione, la guida autonoma e la connettività, tendenze che stanno trasformando radicalmente il settore. Audi fa debuttare la A5 Sportback, una vettura a zero emissioni destinata al mercato cinese. Sono esposte anche le versioni a passo lungo di A6L e-tron, A5L e Q5L, pensate per la clientela locale. Omoda & Jaecoo introducono Jaecoo 5 EV e le ibride Omoda 5 e 7, quest’ultima con una notevole autonomia.

Nissan svela una vettura inedita per il mercato cinese, affiancata dalla berlina elettrica Dongfeng Nissan N7. Lexus presenta la nuova ammiraglia ES, giunta all’ottava generazione. La vettura promette avanzate tecnologie di elettrificazione, elevando comfort e prestazioni. Un’immagine teaser anticipa un design filante con montanti posteriori in stile coupé.

Stellantis è protagonista con Leapmotor B10, primo modello della B-series, è costruito sull’innovativa architettura LEAP 3.5. È dotato di un cockpit digitale innovativo e personalizzabile, alimentato dalla piattaforma Qualcomm 8155 e interfacciato con Leapmotor OS 4.0 Plus.

Mini si concentra sulle sue versioni sportive John Cooper Works, con un’area dedicata al motorsport. Debuttano i primi due veicoli totalmente elettrici della gamma JCW: la Mini John Cooper Works Electric e la Mini John Cooper Works Aceman. Queste vetture beneficiano di un incremento di potenza tramite la funzione electric boost.

Volkswagen e le sue joint venture cinesi presentano tre concept car elettriche. FAW-Volkswagen espone un prototipo elettrico notchback, mentre SAIC Volkswagen un Suv elettrico con range extender. Volkswagen Anhui mostra un Suv completamente elettrico. Questi prototipi incarnano la filosofia ’In Cina per la Cina’, con tempi di sviluppo ridotti. Il Gruppo tedesco svela sette anteprime mondiali, sottolineando la sua decisa strategia per il mercato del Dragone. I tre concept ICV (Intelligent Connected Vehicles) rappresentano l’evoluzione della casa automobilistica verso soluzioni di mobilità connesse e intelligenti. La piattaforma CMP e l’architettura zonale E/E CEA sono elementi chiave di innovazione.

I costruttori cinesi come BYD, Geely e SAIC promettono di attrarre l’attenzione con veicoli sempre più evoluti, pronti per l’esportazione. Nio espone i progressi nella tecnologia di sostituzione rapida delle batterie, mentre Xpeng mostra un sistema di guida assistita di Livello 3 in ambito urbano.

Nonostante la forte presenza cinese, il Salone vede la partecipazione significativa di marchi europei, americani e giapponesi, testimoniando la rilevanza globale dell’evento. Mercedes presenta la nuova Classe E L a passo lungo per il mercato cinese, e BMW concept basati sulla piattaforma Neue Klasse.