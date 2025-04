Suzuki GSX-1000. L’elettronica ti porta nel futuro

Voglia di avventura. Ma anche di prestazioni degne di una moto sportiva. E, perché no, del comfort di una due ruote di lusso. Immagina poi – come si legge sul sito ufficiale Suzuki – di combinare insieme le prestazioni, il controllo, la stabilità e l’elettronica di una supersportiva con la versatilità, il comfort e le funzionalità di una adventure tourer.

Bene, il risultato è solo e soltanto la Suzuki GSX-S1000GX, la crossover sportiva per eccellenza che rende superlativo ogni viaggio ed inaugura una nuova ed entusiasmante essenza del piacere di guida. Grazie anche al ricco pacchetto elettronico che include le sospensioni elettroniche, viaggiare non è mai stato così piacevole ed emozionante.

Le sospensioni elettroniche, dicevamo. Suzuki GSX-S1000GX è la prima moto Suzuki ad adottare le sospensioni elettroniche che offrono molteplici parametri regolabili per adattare il comportamento della moto ad ogni stile di guida. Ciò garantisce un maggiore comfort quando si viaggia su lunghe distanze ed un miglior assorbimento delle asperità soprattutto quando si guida su ciottolato e superfici irregolari.

Il SAES (questa la sigla delle sospensioni elettroniche targate Suzuki) lavorando in sincronia con le mappe motore gestite dal sistema SDMS regolano automaticamente lo smorzamento in tempo reale per adattarsi a diverse condizioni di guida. Ciò si traduce in una guida più fluida, un miglior controllo ed una maggiore stabilità indipendentemente dall’esperienza del pilota.

Inoltre, il SAES agisce in modo più intelligente rispetto alle sospensioni elettroniche tradizionali grazie ad alcune caratteristiche avanzate. Le sospensioni elettroniche della GX sono dotate di funzioni aggiuntive come il Suzuki Floating Ride Control (SFRC), che utilizza la logica dello Skyhook per migliorare ulteriormente la risposta e il comfort a seconda delle variazioni del manto stradale, il Suzuki Velocity Dependent Control (SVDC), che monitora la velocità della moto e ottimizza di conseguenza la taratura delle sospensioni, e il Suzuki Deceleration Damping Control (SDDC), che rileva le variazioni nell’assetto in fase di frenata e controlla lo smorzamento per ridurre l’effetto di compressione all’anteriore.

Queste sospensioni elettroniche all’avanguardia garantiscono maneggevolezza, stabilità, controllo e comfort di guida elevati in qualunque situazione. E siamo al controllo attivo dello smorzamento. Le sospensioni elettroniche della GX offrono quattro modalità di controllo elettronico dello smorzamento: ’H’ (Hard), ’M’ (Medium), ’S’ (Soft) e la modalità personalizzabile ’U’ (Utente). Lo smorzamento si regola automaticamente in tempo reale per adattarsi alle varie condizioni di guida, a seconda della modalità selezionata, ed è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni mappa motore in base alle proprie esigenze.