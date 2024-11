MG gioca al raddoppio. Due crossover di qualità a prezzi contenuti

MG, sempre arrembante punta sul mercato italiano, con due crossover: ZS Hybrid+ e HS. Il Marchio, di origine britannica, ma oggi di proprietà del gruppo cinese Saic Motor, offre modelli che vantano un interessante rapporto qualità-prezzo. ZS Hybrid+ è un crossover compatto di 4,43 metri, giunto alla seconda generazione. Il sistema full hybrid unisce un motore 1.5 benzina a due motori elettrici e una batteria da 1,83 kWh, per una potenza di 197 cavalli e 465 Nm di coppia. La ZS Hybrid+ promette un consumo medio di 20 km/litro e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi. Il prezzo parte da 23.490 euro.

L’abitacolo offre una dotazione completa, con Adas, connettività e materiali di qualità. Il bagagliaio ha una capacità di 440 litri. L’assetto e lo sterzo sono stati rivisti per il mercato europeo, con l’obiettivo di garantire un buon comfort di guida. Il testi su strada ha confermato un comportamento dinamico migliorato.

HS è un Suv più grande, lungo 4,65 metri, posizionato tra i segmenti C e D. La nuova generazione sfoggia un design moderno e un passo allungato di 45 millimetri, a beneficio dello spazio interno. È disponibile con un motore 1.5 turbo benzina da 170 cavalli o in versione ibrida plug-in EHS. Quest’ultima combina un motore 1.5 termico con un motore elettrico, per una potenza di 207 cavalli e una batteria da 22 kWh che consente un’autonomia di 100 km. Il prezzo della versione termica è di 27.490 euro, mentre la PHEV parte da 37.990 euro. Il bagagliaio ha una capacità di 507 litri.

Francesco Forni