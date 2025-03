Mercedes CLA spalanca le porte verso il futuro

Mercedes CLA si rinnova in toto, segnando una svolta cruciale nella storia dell’icona della Stella. La terza serie della coupé quattro porte introduce significative innovazioni e sarà un riferimento per design e tecnologie delle future compatte e medie del Marchio. Al lancio, la vettura sarà disponibile in due versioni completamente elettriche: la 250, con un motore posteriore da 272 CV e 335 Nm di coppia, che promette un’autonomia di 792 km, e la 350, dotata di doppio motore integrale da 354 CV e 515 Nm di coppia, con 771 km di raggio.

Entrambe sfruttano un impianto elettrico a 800 volt, che permette ricariche ultrarapide fino a 320 kW, consentendo di recuperare 300 km di autonomia in soli dieci minuti. Inizialmente è prevista una batteria da 85 kWh al nichel-manganese-cobalto, a cui si affiancherà entro la fine dell’anno una batteria da 58 kWh al litio-ferro-fosfato. La CLA 250+ può recuperare in ricarica rapida fino a 325 chilometri di autonomia in dieci minuti. Successivamente la gamma si completerà verso la fine del 2025 con una versione mild hybrid, dotata di un sistema a 48 volt. Questa variante sarà equipaggiata con un nuovo motore quattro cilindri turbobenzina da 1.5 litri, abbinato a un inedito cambio doppia frizione a otto marce e a un motore ausiliario elettrico da 20 kW.

Riconoscibile per la griglia frontale tradizionale, la mild hybrid monterà una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh e potrà viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 100 km/h. La vettura sfrutterà il recupero dell’energia attivo in tutte le otto marce, fino a una potenza complessiva di 25 kW. Il motore termico, denominato Mercedes M 252, adotta il sofisticato ciclo Miller, promettendo maggiore efficienza e consumi ridotti grazie alla chiusura anticipata delle valvole di aspirazione e a un elevato rapporto di compressione.

Mercedes CLA si pone oggi come l’espressione più avanzata dell’intelligenza della Casa tedesca. Il cuore tecnologico risiede nel sistema operativo MB.OS, sviluppato internamente per consentire aggiornamenti costanti over-the-air, estendendo questa capacità persino ai sistemi di assistenza alla guida. Debutta la quarta generazione dell’infotainment Mbux, che integra l’intelligenza artificiale di Microsoft.

Un assistente virtuale evoluto, basato su intelligenza artificiale generativa, trasforma l’interazione tra veicolo e conducente, supportando dialoghi complessi e mantenendo la memoria a breve termine delle conversazioni. In plancia sono presenti tre schermi che coprono l’intera superficie e il passeggero può accedere a una libreria di videogame.

Dal punto di vista stilistico, Mercedes CLA mantiene la sua identità, pur migliorando l’abitabilità grazie a un aumento delle dimensioni. Il frontale della elettrica si distingue per una mascherina in nero lucido, arricchita da 142 stelle a Led animate singolarmente e per il logo del Marchio tutto illuminato.

I gruppi ottici anteriori e posteriori a tutta larghezza richiamano il design del Superscreen interno, che domina la plancia con un design minimalista. La silhouette fastback favorisce l’aerodinamica e arriverà anche la wagon sportiva, la CLA Shooting Brake. Buona la prima per la capostipite di una nuova generazione, all’insegna della tecnologia e dell’efficienza.