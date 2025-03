SciAbile festeggia. In 22 anni di attività 15mila ore di lezione

Da 22 anni, BMW Italia e la scuola di sci Sauze d’Oulx collaborano per il progetto di inclusione BMW SciAbile. L’iniziativa propone corsi di sci e discipline alpine a persone con disabilità. Tutto è iniziato col programma di Corporate Citizenship di BMW Italia, ’SpecialMente’ che dal 2001 ha coinvolto 3 milioni di persone. L’iniziativa è un punto di riferimento per le famiglie con persone con disabilità. SciAbile offre a tutti la possibilità di praticare sport. I partecipanti hanno un’età compresa tra i 4 e gli 83 anni. Secondo Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia, "SciAbile ha un significato particolare" per l’azienda. Alex Zanardi, ambasciatore del Marchio, ha ispirato questa iniziativa.

Dal 2003, BMW SciAbile ha erogato oltre 15.000 ore di lezione di sci gratuite. Nella stagione 2023/2024, sono state erogate 1850 ore. Gli allievi con disabilità sono aumentati da 30 a 400. Le richieste da gruppi e associazioni straniere sono triplicate in un anno. Il tapis roulant Baby Rock e lo Chalet Sincero hanno facilitato l’inclusione. Le famiglie possono vivere un’esperienza sulla neve insieme. La scuola punta a creare classi collettive di BMW SciAbile. L’iniziativa svolge attività di sensibilizzazione nelle scuole dell’alta valle, e anche nelle scuole medie. La scuola di BMW SciAbile offre corsi specifici per diversi tipi di disabilità. Le disabilità sono raggruppate in tre aree: fisica, sensoriale e intellettivo relazionale. ’SpecialMente’ include cultura, inclusione sociale e sostenibilità.

Francesco Forni