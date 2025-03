Opel Mokka 2025 rilancia la sfida anche con l’ibrido

Nuova linfa e carattere da vendere per Mokka. La portabandiera di Opel che ha introdotto il Vizor nel 2020, il nuovo volto con frontale che unisce il logo Blitz e i proiettori, è disponibile con motori a benzina, ibridi ed elettrici. La firma luminosa a Led, con i suoi ’blocchi di illuminazione’, ne delinea l’aspetto. L’abitacolo offre un’esperienza digitale completa, con un cruscotto moderno e funzionale.

Il design degli interni è stato modernizzato con un approccio sobrio, che valorizza l’essenziale. Il nuovo volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, riprende lo stile dell’Opel Vizor. I materiali interni sono realizzati con contenuto riciclato, in linea con l’approccio ’Greenovation’ di Opel. La console centrale è stata semplificata, con molti comandi integrati nel touchscreen.

Opel Mokka 2025 abbandona le cromature esterne, a favore di un aspetto più funzionale. Le ruote aerodinamiche ottimizzano l’efficienza. La capacità del bagagliaio parte da 350 litri e arriva fino a 1.105 litri. La gamma include Opel Mokka Electric, con batteria da 54 kWh e autonomia fino a 403 chilometri. Il motore elettrico eroga 115 kW (156 cv) e 260 Nm di coppia. La ricarica veloce all’80% richiede circa 27 minuti presso una colonnina di ricarica CC.

Opel Mokka Hybrid combina un propulsore a benzina turbo da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW (28 cv). Tale sistema combinato riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A basse velocità, Mokka Hybrid può procedere in modalità totalmente elettrica. Per chi preferisce i motori a combustione, è disponibile un propulsore turbo benzina da 1,2 litri con potenze da 96 kW (130 cv) o 100 kW (136 cv). Il propulsore garantisce un buon equilibrio tra performance e rendimento. Anche a livello meccanico, l’auto beneficia di aggiornamenti, in particolare a molle e sospensioni. Grazie a un comportamento dinamico ancora più agile e preciso, è stato fatto un passo avanti in uno dei punti di forza originari.

Mokka 2025 è sempre pronta in città, grazie alle dimensioni compatte che consentono di avere una buona visuale sul traffico e una guida scattante. Il comfort può essere compromesso su strade irregolari. I sensori di parcheggio e la telecamera posteriore facilitano le manovre. Mokka Hybrid è un ottimo compromesso. Pronta e poco rigida, se non si esagera, è adatta a ogni situazione, anche ai lunghi viaggi. Il cambio a doppia frizione è rapido.

La Electric mostra una grande coppia, ma i 403 km di autonomia vanno “programmati” con i tempi di ricarica. In ogni versione, la tedesca affronta le curve in modo rapido, con un rollio limitato e una buona aderenza, ben supportata da uno sterzo efficace.

Il comfort acustico è buono e affronta le curve in modo rapido, con un rollio limitato. Mokka 2025 ha un prezzo a partire da 26.200 euro. La versione Hybrid parte da 29.700 euro. Opel Mokka Electric è disponibile a partire da 36.700 euro. La gamma propone due allestimenti, ’Edition’ e ’GS’, ulteriormente personalizzabili con pacchetti dedicati.