Innovazione più ’green’. La frontiera accessibile della mobilità del futuro

di Diego

Casali

Qual è la forza di un

brand per vincere le sfide del mercato? Certamente la capacità di riuscire a innovare dando valore alla propria storia. Con la nuova Ypsilon, Lancia non solo proietta nel futuro il blasone della nota casa automobilistica italiana, ma fa addirittura di più. La nuova vettura di cui parliamo in questa pagina ha infatti un’innata capacità di dispensare sogni grazie a un mix di innovazione e stile che tradotto significa ’lusso contemporaneo’. Che non è più solo per pochi come un tempo, ma si apre a un pubblico sempre più ampio. Accessibilità e capacità tecnologiche di stare al passo con i tempi sono le stelle polari dei giorni nostri, ma con la barra sempre dritta verso la sostenibilità.

Il tema è questo insomma. E lo sarà negli anni a venire. Non solo per i livelli produttivi delle case automobilistiche la svolta ’green’ è diventata un’esigenza più che una moda. Ma anche per tutto ciò che riguarda la mobilità a 360 gradi. Dalla logistica (a pagina 9 è interessantissimo lo sviluppo verde dell’hub di Porsche a Costa di Rovigo) ai mezzi leggeri o leggerissimi, dalle due ruote classiche a quelli ’mini’ dei monopattini elettrici, passando per le imbarcazioni di ogni grandezza o capacità. Imprescindibile dunque non guardare al futuro nel rispetto del pianeta che ci circonda. E non può essere un caso se la rivoluzione elettrica andrà a monopolizzare l’edizione numero 100 del Salone di Ginevra che, nonostante il forfait di molte case europee, metterà in vetrina da domani modelli (in particolare cinesi) dal valore innovativo eccezionale. Il Dragone ci stupirà con effetti speciali?

Buona scoperta e buon viaggio.