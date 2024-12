Il record di Brembo. Dal 1975, 700 Mondiali

Brembo, leader mondiale nella produzione di impianti frenanti, celebra un 2024 ricco di successi: con 69 titoli mondiali vinti, l’azienda si conferma leader nel settore degli impianti frenanti. Un anno ricco di trionfi, con alcuni momenti memorabili. In particolare, in Formula 1, Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato il quarto campionato mondiale consecutivo usando pinze e dischi Brembo. Per quanto riguarda gli altri campionati spiccano il titolo di Jorge Martin (Prima Pramac Racing) in MotoGP e il Mondiale WorldSBK in cui è tornato al trionfo Toprak Razgatlıoglu (Bmw).

Il 2024 consolida il dominio di Brembo anche nel Motorsport elettrico. Per la sesta stagione consecutiva, tutte le 22 monoposto full electric Gen3 della FIA Formula E e le 18 Ducati elettriche della FIM MotoE World Cup si sono affidate ai sistemi frenanti Brembo. Oltre ai già menzionati campionati di Formula 1, Formula E, MotoGP, Moto2, Moto3 e WSBK, è doveroso ricordare anche i campionati WEC, GT, IMSA, EWC, Gen-7 Car, MXGP, Enduro, Trial, Formula 2, Formula 3, WRC, Super Formula, MotoAmerica, Porsche Mobil1 Supercup e tanti altri ancora, per un totale di oltre 700 titoli mondiali vinti dal 1975 ad oggi nelle diverse categorie.

Ri.Ga.