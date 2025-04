Pasqua e Pasquetta 2025: Le previsioni meteo regione per regione in Italia

Pasqua e Pasquetta 2025 sono dietro l’angolo: quest’anno la Pasqua cadrà domenica 20 aprile, seguita dal tradizionale lunedì di Pasquetta il 21 aprile. Come sempre, in Italia, queste festività sono un momento per stare insieme, fare gite fuori porta o godersi un pranzo all’aperto. Ma una domanda sorge spontanea: che tempo ci aspetta?

In questo articolo, vi offriamo un’analisi dettagliata delle previsioni meteo per queste due giornate, suddivisa per regione, per aiutarvi a pianificare al meglio. Le informazioni si basano su modelli previsionali a lungo termine, integrate con tendenze stagionali e aggiornamenti recenti. Tenete presente che, essendo previsioni a medio-lungo termine, potrebbero esserci variazioni: vi consigliamo di controllare gli aggiornamenti più vicini alle date.