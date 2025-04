The Couple, chi sono i concorrenti e perché li conosciamo

Otto coppie e un montepremi da un milione di euro: 'The Couple - Una vittoria per due' si candida ad entrare nella storia della tv italiana come reality game che mette in palio la cifra maggiore perlomeno dell'ultimo ventennio.

Come funziona 'The Couple'? A partecipare al reality game di Canale 5, che inizia lunedì 7 aprile e finisce lunedì 12 maggio, sono 8 coppie di fidanzati, amici, colleghi, parenti o antagonisti. I concorrenti devono sfidarsi sostenendo prove psicologiche e fisiche e al termine di ogni puntata a votare sarà il pubblico. Che deciderà chi potrà rimanere in gioco e chi invece dovrà tornare a casa. Otto coppie, ancora non tutte svelate: basti pensare che Antonino Spinalbese per ora "balla da solo".

La novità sul voto riguarda il fatto che ogni voto sarà a pagamento: il costo è di 16 centesimi per ogni sms. In questo modo si eviteranno le polemiche e il rischio di combine che si sono verificati nell'ultime ultime edizioni dei reality show di Mediaset.

Gli opinionisti di 'The Couple' sono il coreografo Luca Tommassini e Francesca Barra.

Le coppie in gara vivranno tutte insieme nella stessa casa. Che è poi quella dove hanno vissuto negli ultimi sei mesi i concorrenti del Grande Fratello. Insomma, non si butta via niente.