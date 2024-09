Golf rinnova la sfida. Motori sprint e qualità

Dal 1974 a oggi oltre 37 milioni di clienti hanno scelto Volkswagen Golf come compagna di viaggio. Un vero fenomeno del mercato. Con il restyling dell’ottava generazione il marchio tedesco conta di rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership sul mercato. Ci siamo messi al volante del facelift con un test drive che ci ha dato modo di conoscere a pieno la nuova Volkswagen Golf.

Ricetta vincente non si cambia ma si può sempre migliorare e così, trattandosi di un restyling, il brand di Wolfsburg non ha toccato le dimensioni di Volkswagen Golf ma ha lavorato per introdurre alcuni elementi tecnologici di rilievo. Come ad esempio i nuovi gruppi ottici che opzionali saranno disponibili anche in versione LED Matrix IQ.Light con la tecnologia degli abbaglianti ad alto potenziale in grado di illuminare fino a 500 metri di distanza.

Entrando nell’abitacolo, anche il restyling mantiene un’impostazione altamente digitalizzata, a partire dal Digital Cockpit Pro, il quadro strumenti dietro al volante che misura 10,2” con layout personalizzabile a cui si aggiunge lo schermo del sistema di infotainment Ready 2 Discover disponibile da 10,4 a oppure sui top di gamma da 12,9”. Tra gli optional poi c’è il Windshield Head-Up Display. Ridisegnato anche il volante multifunzione. Al pacchetto di sistemi di assistenza si aggiungono due tecnologie per facilitare il parcheggio, in particolare con il controllo da remoto tramite app su smartphone vale a dire il nuovo Park Assist Plus e Park Assist Pro.

Sotto pelle la nuova Volkswagen Golf ci sono diverse opzioni. A partire dal mantenimento del gasolio, con il turbodiesel 2.0 TDI da 115 o 150 CV rispettivamente con il manuale a 6 marce e con il DSG a 7 marce. Ci sono poi due livelli di potenza per il benzina, con il 1.5 TSI, da 115 e 150 CV abbinato al cambio manuale a 6 marce. Infine le versioni MHEV eTSI che saranno equipaggiate sempre con il 1.5 disponibile anche in questo caso in due livelli di potenza, da 115 e 150 CV abbinato al cambio DSG a 7 marce. A queste si aggiunge anche la nuova powertrain plug-in hybrid con output da 204 o 272 CV, equipaggiate con la nuova batteria 19,7 kWh netti, contro i 10,6 kWh della versione precedente in grado di garantire 100 km di autonomia in full electric.

Efficienza è sempre la parola d’ordine per la gamma di Volkswagen Golf che anche in occasione di questo restyling fa del mild-hybrid con tecnologia a 48 Volt la sua punta di diamante. Un buon output di potenza, la giusta brillantezza per utilizzare la vettura anche in contesti autostradali e consumi contenuti grazie ai sistemi di ottimizzazione del propulsore, come la gestione attiva dei cilindri. Proprio la versione MHEV è stata protagonista del nostro test drive in anteprima, mostrando consumi contenuti e una grande versatilità. Tre gli allestimenti disponibili per il mercato italiano del restying di Volkswagen Golf: Life, Style e R-Line. Il prezzo partirà da 30.150 euro.

Gianluca Sepe