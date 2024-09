Componenti nautici. Il colosso Kotniz punta su Metalstyle

Kotniz – azienda polacca leader in Europa nella produzione componenti di acciaio inox e alluminio per barche a vela, yacht a motore e mega-yacht – comunica di aver concluso un importante operazione per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Metalstyle, società di Carasco (GE), attiva nella fornitura di soluzioni in acciaio inox e in alluminio nel settore nautico. Nasce così un gruppo con un fatturato complessivo di 33 milioni di euro, 475 dipendenti, 5 stabilimenti tecnologicamente avanzati in Europa che si estendono su una superficie di oltre 17,5 mila mq e un volume di produzione che supera 200.000 prodotti l’anno.

Translink, con un team guidato dal Ceo di Translink Italy Matteo Paggi e dal Ceo di Translink Poland Maciej Cieslak, ha agito in qualità di advisor finanziario per conto di Kotnitz. L’operazione rientra nel progetto ’Golden Marine Triangle’, con il quale Kotniz intende creare un polo navale europeo di primo livello che potrà contare su un network di imprese presenti in Polonia, Portogallo e Italia. L’obiettivo è raggiungere ricavi totali per 50 milioni entro 5 anni, creando una piattaforma stabile per ulteriori sviluppi futuri e una solida rete di supplier diffusi a livello capillare.

Un piano ambizioso in cui l’Italia assumerà un ruolo centrale, attraverso un programma di assunzioni e di investimenti produttivi nei prossimi anni pensato per rafforzare la base produttiva già esistente nel Paese, facendo affidamento sugli impianti di Metalstyle presenti a Carasco e a San Colombano (entrambi in provincia di Genova), dove sono attualmente impiegati 25 dipendenti.

"Questo deal – afferma Sebastian Nietupski, azionista e Ceo di Kotniz – ci consentirà di creare un grande polo della nautica che siamo certi potrà avere un ruolo di leadership in un settore altamente competitivo e in costante evoluzione". "Questa è davvero un’operazione win-win – dice Luca Biagi, Commercial & General Manager di Metalstyle – , perché ci consente di entrare in un network di imprese internazionale, mantenendo al contempo autonomia sul fronte gestionale e, soprattutto, offrendo nuove prospettive per la crescita dei nostri stabilimenti in Italia oltre che dei servizi e assistenza ai nostri clienti".

