Meloni ai sindacati: “A Palazzo Chigi un osservatorio sul potere d’acquisto”

Roma, 30 maggio 2023 – Giorgia Meloni vuole "istituire a Palazzo Chigi un osservatorio governativo sul tema del potere d'acquisto". Ad annuncialo, secondo quanto si apprende, la stessa premier nel corso del tavolo con i sindacati. "Salari, monitoraggio dei prezzi e della politica dei prezzi, controllo dell'attuazione e degli effetti dei provvedimenti che noi abbiamo introdotto e che magari non hanno dato i risultati previsti, come per esempio la riduzione dell'Iva sui prodotti per la prima infanzia – ha spiegato la presidente del Consiglio –. Questo è il tema più rilevante, dal quale si dipartono anche gli altri. Cercherò di essere presente in prima persona perché si possa sbrogliare insieme il bandolo di questa matassa".

L'incontro di oggi – ha chiarito Meloni – "rientra nel cammino di confronto e dialogo" che il governo "ha deciso di instaurare con le parti sociali, un confronto necessario e opportuno per darci una organizzazione più cadenzata del lavoro e per un dialogo strutturato e spero proficuo, nel rispetto delle priorità che il Paese ha e che il governo ha deciso di darsi e delle rispettive posizioni". "Sono convinta – ha sottolineato – che dal dialogo e dal confronto, anche quando le posizioni sono distanti, possa venire un vantaggio quando, come oggi, le persone sono particolarmente competenti".