Il 2023 conferma i risultati positivi. Dividendo a 0,03 euro per azione Poligrafici Printing Spa ha approvato i bilanci al 31 dicembre 2023, con ricavi consolidati in calo a 24,1 milioni di euro. I costi operativi si riducono e l'utile consolidato è di 1,5 milioni. Il cda propone un dividendo di 0,03 euro per azione.