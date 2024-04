Poste Italiane, rinnovata la flotta. Già in pista 27.800 mezzi green

Sul fronte della mobilità, Poste Italiane si è impegnata nella sostituzione dell’intero parco veicoli con modelli di nuova generazione a propulsione elettrica, ibrida ed endotermica a basse emissioni. L’obiettivo è sostituire entro il 2024 l’intera flotta e arrivare a 27.800 mila veicoli a ridotto impatto ambientale riducendo così del 40% le emissioni inquinanti.

"Dal punto di vista dell’impatto ambientale – dice l’ad di Poste Italiane Matteo Del Fante (in foto) – abbiamo preso degli impegni precisi con il lancio del piano. E quindi andremo ancora più veloci di Parigi nel raggiungere gli obiettivi di emissioni: avremo il 40% di riduzioni delle emissioni di tutta la nostra flotta entro il 2024, e continueremo a usare le rinnovabili per alimentare tutti i centri di smistamento, le fabbriche, i nostri uffici e gli uffici postali. Stiamo diventando a impatto zero". Avviato un completo rinnovamento del parco mezzi, per incrementare la componente green della flotta s mediante l’introduzione di auto e motocicli elettrici ed ibridi in linea con gli obiettivi Esg di riduzione del 40% delle emissioni.