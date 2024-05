Borsa: bene Milano con le banche, corrono Amplifon e Anima

Piazza Affari inizia bene la settimana, con il Ftse Mib in rialzo dell'1,06%, in testa alle principali Borse europee, tutte positive sul ritrovato ottimismo per un taglio dei tassi da parte delle banche centrali che appare meno lontano. A spingere il listino milanese sono state Amplifon (+4,6%) e Anima (+5,4%), premiate dopo i conti, e le banche, che rimbalzano dopo le vendite di venerdì. Bene Intesa (+2,9%), in scia a una trimestrale sopra le attese, e acquisti anche su Popolare di Sondrio (+2,2%), Unicredit (+1,9%), Banco Bpm (+1,7%), Mps (+1,5%) e Fineco (+1,3%), tutte attese domani alla prova dei conti. Tra gli industriali brillano Leonardo (+3%) e Pirelli (+2,3%), Tenaris (+1,8%) e Saipem (+1,5%), in una seduta di rialzo per il petrolio. In controtendenza Cucinelli (-1,5%), Recordati (-0,8%), Stellantis (-0,5%) e Ferrari (-0,4%) mentre tra i titoli a media capitalizzazione, oltre ad Anima, vola Cairo (+6,4%), su cui Equita ha alzato il target price.