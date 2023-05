Roma: la sfida rimane abbattere il soffitto di cristallo

IL FESTIVAL dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) si chiuderà a Roma a il 24 maggio. Il giorno prima, il Gruppo di lavoro sui Goal 1 “Sconfiggere la povertà“ e Goal 10 “Ridurre le disuguaglianze“ discuterà degli stereotipi di genere nell’educazione, nella transizione ecologica e digitale, nella giustizia ambientale e nella anzianità. Benché ci sia una consapevolezza crescente, ancora troppo spesso nelle diverse età di una donna e in diversi ambiti, gli stereotipi di genere contribuiscono a limitare le possibilità di vita, le aspirazioni e la libertà di azione delle donne.

L’evento organizzato insieme al Forum Disuguaglianze Diversità, con la collaborazione del Gruppo di lavoro sul Goal 5 (Parità di Genere) dell’ASviS, vuole affrontare gli stereotipi di genere evidenziandone sia la pervasività sia la possibilità di contrastarli con azioni collettive e politiche pubbliche. Verranno esaminati in relazione alle diverse fasi di vita di una donna, intersecandoli con due processi in atto: la transizione digitale e la transizione ecologica. Due processi dagli effetti non neutri, la cui direzione può contribuire a diminuire o aumentare le disuguaglianze di genere. L’evento terrà conto il più possibile di una prospettiva intersezionale, consapevoli di quanto gli stereotipi di genere siano intrecciati con altre dimensioni (classe ed etnia ad esempio) in una relazione dialettica tra cultura e realtà sociale ed economica bidirezionale e continua.

Durante la giornata di chiusura saranno presentate alle istituzioni nazionali, europee e internazionali le riflessioni emerse dalla manifestazione e saranno discussi i passi da intraprendere affinché l’Unione europea e l’Italia perseguano uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale.

Il tema dello sviluppo sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione della società italiana, dalla quale proviene una crescente richiesta di politiche e scelte aziendali e collettive in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i principi di tutela dell’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni inseriti nella Costituzione italiana nel febbraio del 2022. I risultati della settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile ne sono chiara testimonianza, all’evento di chiusura partecipano la presidente dell’ASvis Marcella Mallen, il direttore scientifico Enrico Giovannini, il presidente Pierluigi Stefanini, la Vicesegretario generale dell’Ocse Fabrizia Lapecorella, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.