Le fabbriche giardino: architettura e natura

L’INTUIZIONE, ancora una volta, si deve a Patrizio Bertelli: "Fare impresa è un atto sociale che implica una vera e propria responsabilità nei confronti del territorio. La qualità dei prodotti nasce dalla qualità dell’ambiente di lavoro". Questi concetti sono tra gli elementi caratterizzanti della filosofia del Gruppo Prada, che si distingue per essere una realtà molto attrattiva per i giovani talenti, forte della sua identità innovativa e dell’impegno costante sul piano della sostenibilità.

A Valvigna (foto sotto), Montevarchi e Montegranaro, queste le prime tre "fabbriche giardino", così come nel nuovo polo logistico di Levanella, l’architetto Guido Canali ha interpretato la visione imprenditoriale di Patrizio Bertelli. "Sono luoghi pensati anzitutto in funzione di chi li abita", scriveva Canali a proposito del progetto di Valvigna. "La massiccia presenza di verde è parte integrante dello stabilimento. Non esibita per mero decoro, si pone piuttosto come condizione essenziale per il benessere delle persone che vi lavorano".

Di fatto, anche questa è una rivoluzione. Rivelatasi capace di ispirare scelte e strategie anche di altre aziende. "Siamo attrattivi anche per questo", osserva Massimo Vian, direttore industriale di Prada spa. "I nostri luoghi di lavoro oggi non hanno nulla a che fare con quelli di venti o anche solo dieci anni fa. Lo vedo negli occhi dei ragazzi di 18 anni che fino a poco tempo fa avrebbero puntato, magari, a cercare impieghi diversi in un negozio, nella ristorazione o in un centro commerciale e che trovando qui da noi un ambiente sereno ed elegante si sentono ispirati e hanno voglia di farcela. Ragazzi che riescono a dare infinite soddisfazioni, a loro stessi in primis".

Il Gruppo Prada si è impegnato nella rigenerazione di fabbriche esistenti non solo in Italia ma anche all’estero: un esempio è il recupero di una storica conceria a Limonges, in Francia, parte del Gruppo dal 2014. Sono previsti investimenti per nuove sedi industriali. "Con Guido Canali – conferma Vian – ci sono progetti già in fase di realizzazione per accrescere la nostra capacità produttiva in Italia, con al centro le nostre persone".

Sandro Neri