L’80% dei prodotti a marchio solo da fornitori italiani

Sul piano del rapporto con i territori in cui opera Esselunga sostiene i fornitori italiani, valorizzando i produttori locali e regionali, nonché le eccellenze e le tradizioni gastronomiche del nostro Paese. Oltre l’80% dei prodotti a marchio risulta infatti interamente prodotto in Italia. "Pensiamo che per realizzare un’economia consapevole sia necessario che il top player assuma un ruolo trainante verso l’intero sistema". Esattamente ciò che Esselunga sta facendo con successo da anni incontrando il consenso dei consumatori.