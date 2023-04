Dal 2002 il margine operativo lordo del Gruppo Hera è sestuplicato, salendo dai 192 milioni nel 2002 a quasi 1,3 miliardi di euro. Ammontano a 8 miliardi di euro gli investimenti realizzati finora, che hanno contribuito a portare valore e innovazione sui territori serviti, per i quali da sempre la multiutility rappresenta un volano di crescita. In vent’anni agli azionisti sono stati distribuiti dividendi per oltre 2 miliardi di euro. Il 2022 è stato anche l’anno record per gli investimenti, oltre 700 milioni di euro.