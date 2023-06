Assistente virtuale per futuri medici

TEST SEMPRE DISPONIBILI e un supporto allo studio. Arriva l’assistente virtuale per i futuri medici, si chiama Alice e sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare i ragazzi nei test di ammissione all’università. Accademia dei Test, punto di riferimento per la preparazione ai test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, ha integrato, all’interno della sua piattaforma Futura, un tutor virtuale, che, grazie all’intelligenza artificiale, aiuta gli aspiranti medici nello studio e nella preparazione test. "Il nostro assistente virtuale ci permetterà di migliorare notevolmente l’esperienza dei nostri utenti fornendo supporto a qualsiasi orario ed eliminando qualsiasi errore che un umano potrebbe commettere", racconta Andrea Chirolli (nella foto), Ceo di Accademia dei Test Grazie ai recenti progressi tecnologici, l’Intelligenza Artificiale conversazionale è di recente diventata una delle tecnologie più discusse e utilizzate dalle aziende, in ambito digital. Infatti, sono state sviluppate decine di soluzioni che utilizzano questa tecnologia per consentire alle macchine di interagire con l’uomo, comprendere gli stimoli esterni ed elaborarli per restituire risposte che possono supportare gli utenti nella formazione e in ambiti professionali. Alice è stata integrata all’interno del Simulatore di Futura, per aiutare i ragazzi a comprendere nel dettaglio le spiegazioni di ogni domanda e fornire, allo stesso tempo, un supporto nello studio dei concetti teorici delle materie previste dal Tolc permettendo allo studente di approfondire, in modo personalizzato, la teoria dietro ogni quesito.

"Abbiamo introdotto Alice nella piattaforma non per sostituire il ruolo del docente, che anzi rimane centrale e fondamentale per il percorso di formazione dei ragazzi, ma per fornire ai nostri studenti una preparazione ancora più eccellente e di qualità. Tutti i nostri corsi, infatti, prevedono lezioni con professori altamente specializzati, affiancati da esercitazioni e simulazioni sui singoli argomenti. L’introduzione di un assistente virtuale è stata fortemente voluta perché abbiamo riscontrato la necessità di colmare un gap dovuto al fattore umano e di dare la possibilità agli aspiranti medici di essere supportati anche quando docenti e tutor non sono disponibili", conclude Chirolli.

Letizia Magnani