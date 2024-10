Advisio premiata alla Camera come startup innovativa

NEGLI ULTIMI ANNI, la necessità di gestire e interpretare grandi quantità di dati è diventata cruciale per le imprese. Una delle aziende italiane che si sta imponendo in questo ambito è l’umbra Advisio. Nata nel 2023 come startup innovativa, ha già ottenuto un impatto significativo nel settore della business intelligence (BI), offrendo soluzioni personalizzate basate sulle piattaforme di Microsoft e l’integrazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale (AI) e il cloud computing. Nel suo secondo anno di vita, l’azienda si è già certificata ISO9001 ed è stata premiata alla Camera dei deputati come startup innovativa d’eccellenza dalla Fondazione Italia Usa. "Fondata da un gruppo di esperti con oltre 20 anni di esperienza nella gestione e nell’analisi dei dati aziendali, Advisio – spiega il ceo Gianluca Cappelli (nella foto sopra) – è il risultato della visione di creare una soluzione che aiuti le aziende a navigare nella complessità del mondo digitale odierno. La società si è focalizzata fin dall’inizio su uno degli aspetti più critici per le imprese moderne: come utilizzare i dati in modo efficace per prendere decisioni informate e migliorare le prestazioni aziendali. Questo team ha all’attivo più di cento progetti su un vasto range di settori merceologici e domini d’interesse aziendali. Il mercato al quale si rivolge è quello nazionale ed internazionale delle Pmi. Advisio si presenta come una realtà dinamica, in grado di rispondere rapidamente alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione, offrendo soluzioni BI e AI".

Quali sono i punti di forza dell’azienda nel settore dalla business intelligence?

"La capacità di progettare soluzioni di BI sulle specifiche esigenze aziendali, utilizzando un approccio basato su metodologie no-code e strumenti standard Microsoft. La personalizzazione è un aspetto chiave: la società agisce come un approccio sartoriale, creando dashboard e report su misura che riflettono le necessità operative di ciascun cliente ponendo la propria attenzione sull’aspetto infrastrutturale del progetto. Le soluzioni proposte da Advisio spaziano dalla semplice integrazione dei dati fino alla creazione di piattaforme complesse che permettono alle aziende di visualizzare e interpretare i dati in tempo reale. Questo approccio consente non solo di monitorare le prestazioni attraverso indicatori di performance (Kpi), ma anche di ottimizzare i processi aziendali, riducendo gli sprechi e aumentando l’efficienza operativa".

In quali settori operate?

"Possiamo individuare sei filoni. Partiamo dalla grande distribuzione organizzata: Advisio ha sviluppato una piattaforma cloud innovativa per le aziende che operano nella Gdo. Questa soluzione consente di monitorare e analizzare i dati delle vendite, ottimizzare i flussi di approvvigionamento e migliorare la gestione dei magazzini, contribuendo a decisioni più rapide e informate. Poi, industria 4.0: la digitalizzazione dei processi produttivi è al centro dell’offerta di Advisio per il settore industriale. Attraverso l’uso di dashboard interattive e il monitoraggio in tempo reale delle macchine e delle operazioni, le aziende possono migliorare la loro efficienza e ridurre i tempi di inattività. Nel settore energetico, le soluzioni di BI di Advisio aiutano le aziende a monitorare continuamente i consumi e a individuare anomalie o malfunzionamenti. Questo permette di intervenire tempestivamente per ridurre gli sprechi e ottimizzare l’uso delle risorse, contribuendo al risparmio dei costi. Per quanto riguarda la logistica, abbiamo progettato soluzioni che forniscono una panoramica completa delle operazioni logistiche, permettendo alle aziende di coordinare le attività tra le filiali e gli operatori, migliorando la gestione dei trasporti e dei magazzini. Nella sanità, le soluzioni di Advisio aiutano gli ospedali e le cliniche a gestire i reparti e monitorare i dati clinici dei pazienti in tempo reale. Ciò contribuisce a migliorare la qualità delle cure e l’efficienza del servizio. Infine, ecologia: per le aziende che operano nel settore dei servizi ambientali è stata realizzata una soluzione che combina le tecnologie più evolute per seguire e monitorare tutta la filiera dei rifiuti in modo puntuale e proattivo".

Quali le vostre prossime sfide?

"Nonostante il rapido successo, Advisio si trova ad affrontare le stesse sfide che caratterizzano tutte le startup innovative. La necessità di rimanere competitivi in un mercato globale sempre più digitalizzato richiede investimenti costanti in ricerca e sviluppo. Tuttavia, l’azienda ha dimostrato di saper navigare con abilità queste sfide, grazie alla sua flessibilità e alla capacità di fornire soluzioni che rispondono esattamente alle esigenze dei suoi clienti. Tutto questo si è manifestato grazie all’ottenimento di importanti certificazione con le quali Microsoft identifica i migliori partner del mercato globale. Advisio è infatti Microsoft Solutions Partner Data & AI Azure Specialist Analytics.

Le opportunità?

"Con l’espansione continua del mercato dei dati e la crescente adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, l’azienda è ben posizionata per crescere e diventare un attore di primo piano nel panorama della business intelligence in Italia e oltre. La combinazione di competenze tecniche, innovazione e una forte attenzione al cliente costituisce un vantaggio competitivo che potrebbe permettere all’azienda di consolidarsi ulteriormente nei prossimi anni".