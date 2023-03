Vendor apre la sede romana e rafforza il team

PROJECT MANAGER - consulente tecnico finanza agevolata, business developer - commerciale finanza agevolata. Sono alcune delle figure che richiede Vendor a seguito dell’inaugurazione della nuova succursale di Roma (nella foto a sinistra) della società benefit con sede a Castiglione delle Stiviere (Mantova) che si occupa di progettare soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale, in ambito finanziario, energetico e operativo 4.0. L’ufficio sarà situato all’interno del Pick Center, uno spazio di co-working di rilevanza strategica per la sua centralità e per la presenza di numerose realtà imprenditoriali. L’apertura della succursale romana, voluta dal nuovo ad Stefano Ciacciarelli (nella foto a destra), si è resa necessaria a seguito dell’espansione della clientela Vendor anche a regioni del Centro Italia, tra le quali Lazio, Toscana e Marche. Oltre 1.600 clienti si sono già affidati a Vendor, la realtà che supporta le aziende a crescere e migliorare la competitività sul mercato grazie all’accesso agli incentivi fiscali e attraverso una consulenza specializzata in ambito energetico e nell’efficientamento dei processi aziendali. Il Team è stato selezionato con l’obiettivo di creare una squadra eterogenea, sia in termini di competenze che di seniority, avendo cura di portare a bordo competenze complementari che possano arricchire la squadra di professionisti...