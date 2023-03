Sportello lavoro

Etjca organizza percorsi di formazione ad hoc e partecipa ad eventi e fiere di settore momenti d’incontro fondamentali per comprendere le esigenze di chi cerca un’occupazione e di chi cerca un professionista. Tra i corsi di formazione disponibili, quelli destinati alla ricerca attiva del lavoro, per fornire ai partecipanti – candidati privi di impiego iscritti presso la filiale, neo-disoccupati, disoccupati di lunga data, diplomandi o laureandi – gli strumenti necessari per affrontare al meglio un mercato del lavoro in continua evoluzione.