Promama connette mamme in carriera con le aziende family friendly

CONCILIARE vita e lavoro è difficile, ma diventa davvero arduo quando si è madri in Italia. Proprio per supportare le mamme lavoratrici nasce Promama, la startup che, attraverso la piattaforma digitale proprietaria, le mette in contatto con aziende family friendly. Promama nasce dall’esperienza diretta e personale vissuta dalla founder, Claudine Rollandin (nella foto in basso), ex product manager di una scaleup e con anni di esperienza in consulenza. "Iniziai a comprendere sulla mia pelle – spiega – quanto la mia professione e attività lavorativa non erano più in linea con le mie nuove priorità e con i miei valori. Ho cominciato a cercare altro, ma mi sono accorta velocemente di quanto fosse difficile in questo momento della vita. Poi un giorno ho visto il dato di occupazione delle mamme con figli piccoli, in Italia poco più di una su due lavora, e ho cominciato a pensare a cosa avrei potuto fare per aiutare i genitori come me a non dover scegliere tra carriera e famiglia".

Il team di Promama ha sviluppato il family friendly index, una valutazione di quanto un’azienda è attenta al tema genitorialità, approfondendo le leve attivate negli ambiti di flessibilità, congedo parentale, cultura aziendale e supporto.

Per i genitori, la startup mira a rendere più semplice la ricerca di lavoro in aziende che siano in linea con i propri obiettivi, ambizioni, aspirazioni e bisogni, mettendo a disposizione una vetrina di offerte di lavoro di aziende family friendly, e fornendo supporto, corsi e percorsi dedicati in questa fase di carriera. Alle aziende invece, in ottica di talent attraction, Promama fornisce uno spazio dedicato sul sito promuovendo le iniziative pensate per i genitori, ma anche in ottica di talent retention, andando a fornire strumenti, benchmark e risorse dedicate che supportano il network verso il miglioramento ed aggiornamento continuo per rendere ancora più inclusiva la società. "Vogliamo valorizzare le imprese – aggiunge Rollandin – che sono realmente e concretamente attente nell’incentivare la conciliazione tra lavoro e famiglia a favore dei dipendenti, in modo da poter contribuire ad attestare che vivere la genitorialità nel lavoro è un punto di forza da valorizzare e non un ostacolo alla carriera".

Giada Sancini