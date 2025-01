Maximall Pompeii: 1.500 assunzioni per il nuovo hub multifunzionale

SONO 1.500 LE ASSUNZIONI previste nel nuovo Maximall Pompeii a Torre Annunziata (Napoli), il progetto di Irgen RE Group, che con una Gla di 50.000 metri quadrati è destinato a diventare il centro commerciale esperienziale più grande del Sud Italia: un investimento di oltre 200 milioni di euro con l’obiettivo di rigenerare l’area e produrre ricchezza per comunità e territorio. Sono infatti già previste circa 1.500 assunzioni, senza contare la creazione di nuovi posti di lavoro derivanti da infrastrutture, attività e servizi non direttamente legati alla struttura.

Il progetto segna anche l’esordio in Italia della label low cost Lefties brand ammiraglia del gruppo spagnolo Inditex, ora un marchio a sé che offre una proposta di jeans, vestiti e accessori con prezzi accessibili. Numerose altre insegne italiane e internazionali della moda e non, hanno voluto essere presenti: Mondadori Bookstore, Hamleys, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Nike, Max&Co, Calvin Klein, Patrizia Pepe, Marella solo per citarne alcuni. Ricca anche l’offerta food che spazia tra eccellenze del territorio come Mennella, Gino Sorbillo, Casa Caldarelli e Michele Express e marchi nazionali e internazionali del calibro di Starbucks, KFC, Mc Donald’s, Poke House, la Padineria e Signorvino.

Maximall Pompeii, che sorgerà a 600 mt dagli scavi di Pompei, presenterà tutte le caratteristiche dei centri commerciali più moderni e innovativi, in un’ibridazione dell’asset dove ad interagire sono i principali fattori di attrazione: turismo, leisure, tempo libero, shopping, food&beverage, entertainment ed edutainment. Ma anche storia e cultura: se dal nome del progetto si comprende infatti la stretta relazione con gli antichi scavi, meta di oltre 4.5 milioni di turisti ogni anno, dalla posizione che occupa si evidenzia la potenzialità a intercettare i flussi di tutta l’area circostante, che va da Napoli alla costiera sorrentina, con una previsione di visitatori annui che in Campania non ha eguali. Il centro commerciale, inoltre, dista soli 3 km dal Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, meta internazionale del turismo religioso che registra circa 2,5 milioni di presenze all’anno.

Il complesso si estende su un’area di 200mila metri quadrati di cui circa 50mila coperti, ed ospita, oltre a numerosi servizi distintivi, circa 170 brand nazionali e internazionali distribuiti su due livelli, tra i quali è possibile passeggiare con la sensazione di essere totalmente all’aperto grazie alla copertura realizzata interamente in vetro. Il complesso prevederà anche un hotel Moxy 4 stelle con 135 camere; un auditorium di 1.000 posti, un cinema con 7 sale, sala conferenze su circa 3mila metri quadrati complessivi; 30 ristoranti distribuiti su 3mila metri quadrati; una piazza-anfiteatro esterna per eventi sulla quale ammirare ogni giorno lo spettacolo mozzafiato offerto dalla fontana danzante il cui gettito supera i 25 mt di altezza. Inoltre, in una logica di riqualificazione dell’area in chiave ecosostenibile, Maximall Pompeii offre un parco verde attrezzato e aperto al pubblico di e un’inedita copertura sulla quale è possibile fare jogging e godersi momenti di relax ammirando l’incantevole veduta del Golfo di Napoli.