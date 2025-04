Hunter cerca programmatori ed esperti di cyber security

HUNTERS GROUP, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato è alla ricerca in Emilia Romagna di addetti in ambito ICT & Digital, Sales & Marketing, Finance. La richiesta di queste figure cresce ogni anno del 12%. Le aziende del territorio cercano analisti programmatori, esperti di cyber security, tecnici commerciali, consulenti organizzativi, contabili e manutentori. "L’Emilia Romagna – dichiara Carmela Gradilone (nella foto a destra), Area Manager della sede di Bologna di Hunters Group – nonostante un rallentamento delle aziende produttive, prosegue la sua crescita a livello occupazionale, mutando le sue esigenze. Nel 2024, infatti, la richiesta di profili altamente qualificati si è raddoppiata rispetto al 2022 sebbene, in molti casi, le aziende abbiano faticato a trovare candidature per mancanza di competenze specifiche. Per questo motivo, Hunters Group ha recentemente aperto, anche nella sede di Bologna, le divisioni Technical, Sales & Marketing, Finance e ICT & Digital con l’obiettivo di aiutare le aziende a colmare il gap e coprire le numerose posizioni vacanti e offrire un supporto ancora più specializzato e verticale".

In questo momento, i settori più dinamici ed interessanti dal punto di vista delle opportunità di lavoro sono il segmento manutentivo, il biomedicale, l’ambito vendite, la contabilità, l’ambito segretariale, l’informatica e il digitale. Attualmente i professionisti che hanno maggiori occasioni di lavoro e carriera in Emilia Romagna sono: manutentore fotovoltaico: con una retribuzione annua lorda variabile tra i 30.000 e i 40.000 euro, dopo un paio di anni dove le rinnovabili hanno avuto il boom in ambito costruzioni, le aziende ora stanno cercando personale per il segmento O&M. In crescita quindi le richieste di questi profili professionali che hanno competenze verticali sull’elettrico fotovoltaico e sono disponibili a trasferte sul territorio. Inoltre sono molto richiesti gli audioprotesista: la richiesta di personale nel segmento medicale, anche a causa di una popolazione sempre più anziana, aumenta in particolare per professionalità specializzate nella produzione e manutenzione di strumenti e device di supporto alle persone più senior. Tra questi possiamo citare i centri audiometrici, alla ricerca di audioprotesisti che hanno una retribuzione annua lorda che si muove in una forchetta tra i 35.000 e i 45.000 euro.

Richiesti anche i contabili: per loro ci sono opportunità sia in studi professionali, sia in azienda. Tra le figure più richieste anche i firmware engineer: in un tessuto imprenditoriale come quello dell’Emilia Romagna, oltre alle figure di programmazione web e digital marketer, sono sempre più ricercati gli ingegneri di embedded software o i così detti "Firmwaristi". Tipicamente inseriti all’interno di realtà biomedicali, di consulenza tecnica o in realtà produttive di elettronica, i firmware engineer hanno visto un’impennata nelle retribuzioni in busta paga e oggi hanno una retribuzione annua lorda compresa tra i 40.000 e i 70.000 euro in base all’anzianità lavorativa. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni consultando il sito https://www.huntersgroup.com/