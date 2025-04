WindTre forma la nuova generazione di Smart City Expert

IL “WINDTRE Executive education program” di SDA Bocconi per IT manager è un’iniziativa formativa rivolta alla community del progetto Smart City dell’azienda. L’obiettivo del percorso è formare la nuova generazione di Smart City Expert, figure chiave per l’innovazione nella pubblica amministrazione. Organizzata in collaborazione con SDA Bocconi e Aused, l’iniziativa offre ai partecipanti un’occasione per approfondire le sfide del settore in un contesto sempre più complesso nel quale la collaborazione tra amministrazioni e imprese è fondamentale. I partecipanti avranno modo di apprendere strumenti e metodologie avanzate per gestire l’innovazione, valutare l’impatto delle proprie decisioni su business e servizi pubblici, facilitare la collaborazione tra enti centrali e territoriali e offrire servizi più efficienti a cittadini e imprese. Nell’ambito di questo programma di formazione sono previsti altri due appuntamenti, il 14 maggio e l’11 giugno, che si svolgeranno sempre presso il Campus SDA Bocconi di Milano e durante i quali saranno affrontati temi come la gestione del valore e l’innovazione digitale nella PA.

"Queste iniziative rappresentano un’occasione preziosa per favorire l’innovazione e la diffusione di competenze digitali nella pubblica amministrazione, soprattutto in un contesto in evoluzione che vede le PA sempre più impattate dalla transizione verso il digitale" ha dichiarato Stefania Matrone (nella foto in basso), direttrice Business Change Office e Ambassador dell’obiettivo Smart City di WindTre – Attraverso questi percorsi formativi, la nostra azienda si conferma un partner strategico nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita urbana e promuovono la sostenibilità. Il nostro impegno si inserisce in un più ampio piano di sostenibilità, volto a ridurre il divario digitale e a rendere le città sempre più intelligenti e inclusive, supportando gli amministratori del territorio con la competenza e le infrastrutture di WindTre".

Giada Sancini